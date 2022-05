La marcia dei pinguini

Toccante e commovente la lotta per la vita del pinguino imperatore. Una lotta in cui l'elemento determinante perché a vincere sia la vita - e non l'inverno, spietato avversario - è l'amore. E proprio come un film sentimentale è costruito questo documentario francese campione d'incassi: la prassi riproduttiva del pinguino ha infatti un'incredibile presa emotiva, almeno per cuori duri come quelli umani di questi tempi. Sospeso nel silenzio visivo e sonoro del Mare Antartico, il film segue l'annuale avventura di questi teneri e (apparentemente) goffi animali che per riprodursi devono compiere un va' e vieni continuo tra il nord (dove sfocia l'oceano e il cibo abbonda) e il sud (dove la banchisa è deserta ma stabile). Maschi e femmine si uniscono nel canto, e formano delle coppie fisse che stringono un patto d'amore che è l'unica speranza di sopravvivenza per i piccoli a -40°. La voce di Fiorello ci accompagna lungo questo meraviglioso viaggio, e lo fa con garbo e senza lasciarsi andare a facili scimmiottature. Assai diversa, ma non meno riuscita, è la colonna sonora originale di Émilie Simon, poco più che ventenne virgulto della composizione sperimentale, dai toni fortemente vicini a Björk - che certo sarebbe stata a suo agio tra i ghiacci dell'Antartico. Successo meritatissimo quello del film, frutto del lavoro pressoché eroico di Luc Jacquet e della sua troupe, e soprattutto della Natura, inesauribile sorgente di storie eccezionali. 

Nel 1992 un giovane francese, neolaureato in biologia, risponde all'inserzione di un giornale e accetta di partire per 14 mesi per l'Antartide. Innamoratosi dei luoghi, ma soprattutto dei pinguini imperatore, torna in Francia e scrive una sceneggiatura per raccontare l'incredibile storia di questi bizzarri animali che ogni anno percorrono decine di km in cerca del luogo adatto all'accoppiamento e seguono poi un complicato e coreografico rituale di corteggiamento. Inatteso ribaltamento di ruoli: la femmina affida l'uovo al maschio e parte, con le altre femmine, per un nuovo, lunghissimo viaggio (anche 100 km), per raggiungere l'oceano in cerca di cibo, affrontando pericoli e avversità d'ogni genere. Intanto il maschio deve tenere in caldo l'uovo tra le zampe, rimanendo in piedi, digiuno, per oltre 60 giorni, e deve soprattutto sopravvivere all'inverno, con picchi di -60 °C. Al ritorno delle femmine, saranno i maschi a partire a caccia di cibo, mentre i piccoli restano con la madre fino a quando, resi indipendenti, partono e di loro, per i successivi 4 anni, non si sa più nulla. È un documentario, film avventuroso per tutte le età, spettacolare, istruttivo e intelligente, spiritoso (con la voce narrante di Fiorello) e commovente (la morte del cucciolo congelato), che ha sbancato i botteghini di mezzo mondo.