È nata una stella

Versione in chiave musicale del film precedente riscritta da Moss Hart. 1° film a colori e in Cinemascope di Cukor, e uno dei suoi più costosi (4 milioni e mezzo di dollari, cifra altissima per l'epoca). 1° personaggio drammatico per J. Garland dopo 4 anni di assenza - professionalmente out - che rivela eccezionali doti di attrice, cantante, mima, ballerina. Una stella muore, un'altra nasce: viva il cinema! Apoteosi dello star system: "Il film rivela cosa c'è dietro" (E. Comuzio). Tagliato dalla Warner (anche se Sidney Luft, il produttore principale, era il 3° marito della Garland) e sottovalutato dalla critica del tempo, è un film straordinario a vari livelli tra cui, oltre a quello musicale, quello figurativo.