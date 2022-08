Calabria Movie Film Festival arriva per la prima volta su MYmovies ONE

lunedì 1 agosto 2022 - mymoviesone

Tre giorni di cinema sotto le stelle, 5 location diffuse per la città, 15 cortometraggi in concorso, un omaggio fotografico a Pier Paolo Pasolini, ospiti ed eventi collaterali. Questo e molto altro sarà la 3/a edizione del Calabria Movie International Short Film Festival, la manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve con cortometraggi provenienti da tutto il mondo in programma dal 17 al 19 agosto a Crotone e per la prima volta anche in streaming: su MYmovies ONE i cortometraggi in concorso saranno trasmessi per una durata di 10 giorni e fino a un massimo di 30.



Quindici i titoli in competizione. Tra gli internazionali: dall’Inghilterra c’è Don vs Lighting di Big Red Button, la curiosa storia vera di un anziano e scontroso scozzese di nome Don, che si ritrova vittima di numerosi fulmini e la sua vita tranquilla e ordinata non sarà mai più la stessa; Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore, che vede tra gli interpreti Lello Arena, Lino Musella, Isabella Salvato e Antonia Truppo; altamente carico di tensione è Free town di Pietro Malegori, dove in una prigione improvvisata, una giovane donna del Ghana tenta con ogni mezzo di trovare la libertà; spazio all’imprevedibile nel corto Mammarranca di Francesco Piras, che racconta di Giovanni e Michele, due bambini che vivono a Sant'Elia, quartiere popolare alla periferia di Cagliari; le scoperte adolescenziali e la verginità sono al centro di North Pole di Marija Apcevska; Ofelia di Pierfrancesco Bigazzi, è il racconto intimo e personale del regista che ha sentito la necessità di documentare la memoria della nonna, rincorrendola, cercando di catturarla, fermarla nel tempo.



E ancora Richter di Koloreto Cukali, una storia basata su eventi reali, sul terremoto che colpì la città di Durazzo il 26 novembre 2019 e delle persone, intrappolate sotto le macerie, che aspettarono l'arrivo dei soccorsi. Ancora in concorso, The Criminals ultimo lavoro del regista turco Serhat Karaaslan, che racconta le vicende di una giovane coppia in cerca di una camera d'albergo per passare la notte insieme; dagli Stati Uniti in gara c’è Lost Kings di Brian Lawes, sulle vicende di un ragazzo che in cerca di cibo, si introduce in una casa del quartiere, ma quando i proprietari tornano, rimane intrappolato all'interno; Too Rough di Sean Lìonadh, è il tentativo di un adolescente gay di nascondere la sua relazione amorosa alla sua famiglia disfunzionale, omofoba e razzista.



Unica di Alessandro Marzullo (disponibile in streaming solo fuori dall'Italia), un corto girato a Chongqing, in Cina, distribuito da Rai Cinema che mette al centro le vicende di Lili, un’aspirante documentarista, disposta a rischiare la sua vita pur raggiungere il Vecchio Continente. Per la sezione Calabria short film, che comprende cortometraggi provenienti dalla Calabria (regia, produzione o location calabresi) in cartellone: Gneddu di Davide Como, storia di un ragazzino di 14 anni che scappa dalla sua famiglia e da un destino segnato nella ‘Ndrangheta; Iddhu di Luigi Pironaci, amicizia e voglia di fuga sullo sfondo di una Calabria anni ’90; Rughe di Maurizio Paparazzo che affronta la problematica dello spopolamento dei borghi come nel caso di una scuola elementare di un piccolo borgo collinare dell’entroterra calabrese a rischio chiusura perché il numero degli scolari è insufficiente. Per far fronte a questa situazione alcuni anziani, si iscrivono alla scuola e frequentano regolarmente le lezioni insieme ai ragazzi. E infine U Figghiu gioco tra realtà e follia, ambientato durante le festività pasquali, opera prima del regista Saverio Tavano.