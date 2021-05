The Turning - La casa del male, la storia di fantasmi più famosa al mondo diventa un film

martedì 18 maggio 2021 - prime video

Stati Uniti, 1994. Kate Mandell è una giovane donna che decide di lasciare il proprio lavoro di insegnante per fare da precettrice alla piccola Flora Fairchild. La custode della proprietà dove vive Flora, la signora Grose, racconta a Kate che la bambina non è come tutte le altre in quanto ha visto morire i suoi genitori in un incidente d’auto avvenuto appena fuori dai cancelli di casa Fairchild. Inoltre, Kate sostituisce miss Jessel, insegnante e responsabile della bambina prima di lei, misteriosamente scomparsa qualche tempo prima: proprio la piccola Flora le rivela di esserci rimasta male quando la donna l’ha abbandonata senza salutarla e di temere che anche Kate possa farlo. Appena arrivata in Fairchild Estate, la nuova istitutrice viene accompagnata a fare un giro della proprietà ma non le viene mostrata l’ala est.



Una notte, Kate sente dei rumori provenire proprio dalla parte della casa in cui Flora non ha voluto portarla e, avventurandocisi, scopre che lì vive Miles, il fratello di Flora, curiosamente a casa nonostante debba in teoria trovarsi in collegio. Non è però il solo quesito da risolvere per la nuova istitutrice di casa Fairchild perché, di notte, paiono aver luogo strani eventi in tutta la casa e Kate, sempre più confusa, inizia a dormire con la luce accesa, non sapendo più a chi rivolgersi per provare a spiegare tutte le stranezze che la circondano.



Tratto da "Il giro di vite", storia di fantasmi firmata da Henry James nel 1898 e già adattata tantissime volte per cinema e televisione, The Turning – La casa del male arriva finalmente a disposizione del pubblico dopo una storia produttiva particolarmente travagliata e durata ormai diversi anni.

Originariamente, doveva essere un film prodotto da Steven Spielberg e girato da Juan Carlos Fresnadillo ma poi The Turning ha invece finito per essere l’esordio al cinema della regista e artista visuale Floria Sigismondi, di non lontane origini italiane ma di passaporto canadese, nota per aver diretto alcuni dei videoclip più iconici e scioccanti degli anni 90 e 2000 (vale la pena citare Beautiful People per Marylin Manson ma anche E.T. per Katy Perry o Fighter, per Christina Aguilera). La lavorazione del film, in particolare le riprese, ha avuto luogo nei primi mesi del 2018 e, come tanti altri titoli, anche The Turning ha subito i ritardi legati alla pandemia di coronavirus.



Sicuramente più che a suo agio con l’estetica gotica e con un’atmosfera orrorifica, la Sigismondi si misura con un racconto tardo-ottocentesco che è potenzialmente molto adatto alla poetica mostrata lungo il suo percorso artistico. Una storia di fantasmi da antologia, infatti, per quanto riambientata negli anni 90 del 900, rappresenta un topos letterario classicissimo all’interno del genere horror che ben si presta all’approccio visivo della regista canadese.



Ma il film ha anche una forte componente thriller che non va sottovalutata: come spesso accade, il mistero e la parte più soprannaturale della trama sono comunque connessi a eventi tutt’altro che chiari che verranno messi al centro di un’indagine, lungo il corso della trama.



Per quanto riguarda il cast, nel poker di ruoli principali troviamo attori di grande talento visti in tante produzioni differenti anche se magari non (ancora?) universalmente riconosciuti, a cominciare da Joely Richardson, arrivata ormai a vantare un curriculum impressionante tra cinema e televisione. Al suo fianco ci sono Mackenzie Davis e Finn Wolfhard, ormai quasi maggiorenne star di Stranger Things. Chiude il gruppo la giovanissima Brooklynn Prince, al momento una delle attrici bambine più gettonate di Hollywood (non a caso, vanta già cinque film all’attivo nonostante frequenti ancora le scuole medie).