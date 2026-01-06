Parte del gruppo e
Il Lunedì del Cinema: Nel nome della terra in streaming per tutti solo il 12 gennaio

Il film scelto per questa settimana è un intenso ritratto umano e sociale che racconta il mondo agricolo senza idealizzazioni. Online dalle 20 a mezzanotte. 
martedì 6 gennaio 2026 - mymoviesone

Lunedì 12 gennaio, grazie alla rassegna Il Lunedì del Cinema nata dalla collaborazione tra Repubblica e MYmovies, sarà per tutti disponibile in streaming il film Nel nome della terra

Dalle 20 alla mezzanotte online su MYmovies ONE si potrà assistere e commentare questa saga famigliare che ha piacevolmente sorpreso gli spettatori francesi. Protagonista è Pierre che torna in Francia con un sogno semplice e immenso: vivere della propria terra, costruire una famiglia, dare continuità a una storia che affonda le radici nel lavoro e nei sacrifici di generazioni. 

Vent’anni dopo, quel sogno è ancora lì, ma pesa come un macigno. La fattoria, l’allevamento, le responsabilità e un sistema che non perdona trasformano lentamente la passione in una lotta quotidiana.


Tra l’amore per la sua famiglia e l’identificazione totale con il lavoro, Pierre si trova a un bivio doloroso, dove ogni scelta ha un prezzo e nessuna via d’uscita è indolore. Ispirato a una vicenda autobiografica, il film di Édouard Bergeon racconta con forza e autenticità il legame viscerale tra l’uomo e la terra, e il costo umano di un’esistenza vissuta senza compromessi.

Guillaume Canet offre un’interpretazione intensa e struggente, dando volto a un uomo che resiste, cade e continua a lottare. Un film profondamente umano, capace di toccare corde universali e di restare addosso anche dopo i titoli di coda.


