Il Lunedì del Cinema: Nel nome della terra in streaming per tutti solo il 12 gennaio

Tra l’amore per la sua famiglia e l’identificazione totale con il lavoro, Pierre si trova a un bivio doloroso, dove ogni scelta ha un prezzo e nessuna via d’uscita è indolore. Ispirato a una vicenda autobiografica, il film di Édouard Bergeon racconta con forza e autenticità il legame viscerale tra l’uomo e la terra, e il costo umano di un’esistenza vissuta senza compromessi.



Guillaume Canet offre un’interpretazione intensa e struggente, dando volto a un uomo che resiste, cade e continua a lottare. Un film profondamente umano, capace di toccare corde universali e di restare addosso anche dopo i titoli di coda.