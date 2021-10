NEW ANIMATION - Sardegna Film Commission, un nuovo laboratorio di futuro

giovedì 14 ottobre 2021 - News

Gli USA e il Giappone rimangono ancora le industrie dell’animazione portanti del settore, valutando le competenze dei propri animatori oltre i 60mila dollari l’anno, mentre il mercato dell’animazione europea ha fatturato 45 miliardi di dollari nel 2018 e ha superato i 46 miliardi nel 2020. La domanda per prodotti culturali e commerciali di questo tipo è in forte crescita e allo stesso modo aumenta la richiesta di animatori sempre più professionali e competenti. Ambito molto attivo e vivace, le potenzialità artistiche dell’animazione sono al centro dell’attenzione di Sardegna Film Commission.



Sardegna “animata”: il NAS – New Animation per progetti 2d/3d



Oltre all’affermato festival internazionale, Bosa Animation Awards, creato nel 2015, il progetto NAS – New Animation in Sardegna è il nuovissimo laboratorio di produzione e formazione permanente che da Cagliari coinvolge tutta l’isola per realizzare progetti di animazione 2d/3d per il cinema, la serialità tv, la pubblicità e i videogame da realizzare in Sardegna. Per Sardegna Film Commission l’obiettivo è di individuare giovani motivati da formare per la produzione di progetti di animazione digitali, oltre che promuovere illustratori e creativi già presenti sul territorio, offrendo software utilizzati dai grandi studios, inclusi Disney, Pixar e DreamWorks, per innovare e potenziare l’industria dell’animazione puntando sui nuovi talenti.



nas.sardegnafilmcommission.it