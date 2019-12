Il signor diavolo, su IBS il DVD di un gotico all'italiana

venerdì 6 dicembre 2019 - Homevideo

Roma, 1952. Il giovane funzionario ministeriale Furio Momenté viene convocato dal suo superiore per una questione delicatissima. In Veneto, un minore ha ucciso un coetaneo convinto di uccidere il diavolo. Per motivi elettorali la questione va trattata in modo da evitare scandali. La madre della vittima è molto potente e, da sostenitrice della causa della maggioranza politica, ha cambiato opinione assumendo una posizione assai critica nei confronti della Chiesa e di chi politicamente la supporta. Il compito di Momenté è quindi quello di evitare un coinvolgimento di esponenti del clero nel procedimento penale in corso. Durante il lungo viaggio in treno, Momenté legge i verbali degli interrogatori condotti dal giudice istruttore, a partire da quello del piccolo assassino, Carlo. La realtà che comincia a dispiegarglisi davanti è complessa e sinistra, ma le cose, una volta che si troverà sul posto, si dimostreranno ben peggiori.

Dettagli di assoluto e originale fascino macabro costellano l'ambientazione rurale degli anni '50 creando un'atmosfera di profonda inquietudine. Questo fascino è accentuato dalle performance di grandi attori quali: Andrea Roncato, Alessandro Haber, Chiara Caselli, Massimo Bonetti e i veterani del cinema del regista ovvero Lino Capolicchio e Gianni Cavina. Il signor diavolo è disponibile in DVD su IBS. Regia: Pupi Avati Interpreti: Filippo Franchini, Lino Capolicchio, Cesare Cremonini Anno: 2019 Paese: Italia Supporti: DVD e BLU-RAY