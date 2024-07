Coppia aperta quasi spalancata, da giovedì 29 agosto al cinema

sabato 27 luglio 2024 - News

Chiara, attrice e scrittrice di successo, porta in scena da anni il testo di 'Coppia aperta quasi spalancata', lo spettacolo che racconta la sempiterna favola o il sempiterno martirio dell'amore quando è coppia, o quando si diventa molti di più. È una storia sull'evoluzione di Antonia (il personaggio scritto da Franca Rame), alla quale il marito propone di spalancare la coppia, imponendole un nuovo codice. Antonia accetta pur di non perdere l'uomo. Ma tutto cambia nel momento in cui lei comincia ad ascoltarsi e a guardare oltre il divano di casa. Così Chiara/Antonia - divisa fra il suo compagno Fredrik e il suo partner in crime e in scena Alessandro - deciderà di scoprire un universo, figlio della coppia aperta degli anni '70, fatto di poliamorosi, di giovani (e meno giovani) "contro" il concetto di monogamia, di gruppi di femministe e party sex positive e incontrerà tra gli altri Sara, Daniele, Efrem e Ali, che vivono felicemente in una polecola, cioè una famiglia poliamorosa.



Il film Coppia aperta quasi spalancata, diretto da Federica Di Giacomo, è distribuito da I Wonder Pictures. Uscita prevista giovedì 29 agosto.