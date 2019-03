Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald, su IBS il dvd del nuovo capitolo della saga

giovedì 14 marzo 2019 - Homevideo

New York, 1927. Sono passati pochi mesi dalla cattura da parte del MACUSA del perfido e potente Grindelwald e, come da minaccia, il Mago Oscuro sfugge presto alla detenzione, nel corso di una sequenza aerea che stabilisce da subito le caratteristiche dello spettacolo visivo che sta per seguire: vertiginoso, inquieto e acrobatico. Grindelwald ha piani estremi, sul mondo dei maghi e su quello dei non maghi, e si dirige a radunare i suoi seguaci, pescando tra le fila degli scontenti per i metodi repressivi e violenti del Ministero della Magia. Ma in particolare cerca Credence, l'Obscuriale miracolosamente scampato alla morte. Anche Newt Scamander, il timido magizoologo, è sulle tracce del ragazzo, per conto di Albus Silente. E naturalmente anche il Ministero, e l'Auror Tina, con la quale Newt ha un malinteso sentimentale in sospeso.

Un capitolo in cui ci si lascia definitivamente alle spalle il tempo della favola e del disimpegno e si fanno più stretti ed evidenti i legami con l'universo della saga di Harry Potter. MYmovies.it

La sceneggiatura scritta dalla stessa J.K. Rowling è stata affidata al consueto regista David Yates che ha trovato un grande Jude Law nella parte del giovane Silente. Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald (guarda la video recensione) è ora disponibile su IBS. Regia: David Yates Interpreti: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law Paese: Gran Bretagna, USA Anno: 2018 Supporto: DVD o BLU-RAY