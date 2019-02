Divino amor, una satira corrosiva futurista su estremismi e populismi

giovedì 14 febbraio 2019 - Berlinale

Brasile, 2027. Il paese è governato da una dittatura evangelica e Joana, zelante funzionario pubblico e parte della setta del Divino Amore, ha il compito di occuparsi - possibilmente scoraggiandoli - delle persone che vorrebbero divorziare. Ma la vita di Joana, così apparentemente quieta, non è perfetta: sia la donna che il marito Danilo cercano da tempo, inutilmente, di avere un figlio. Entrambi sono in salute, e per la scienza non c'è alcun motivo per cui la donna non riesca a rimanere incinta.

In attesa di un miracolo, nel cuore di Joana comincia a farsi strada una domanda: perché Dio la vuole punire? Ilaria Ravarino

