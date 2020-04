La famosa invasione degli orsi in Sicilia, un atto d'amore per il cinema e per l'opera di Buzzati

venerdì 24 aprile 2020 - News

È ora disponibile on demand il film d'animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia (guarda la video recensione), presentato al Festival di Cannes nel 2019 e realizzato dopo un lavoro che ha richiesto sei anni di impegno. Firmato dal fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti, il film è un atto d'amore per il cinema e per il celebre racconto per ragazzi di Dino Buzzati.



La famosa invasione degli orsi in Sicilia, coproduzione italo-francese, rappresenta l'esordio alla regia (ma è autore anche della sceneggiatura insieme a Thomas Bidegain e Jean-Luc Fromental) per Mattotti. Anche se in passato ha contribuito al film Eros firmato da diversi registi e ha realizzato gli sfondi e i personaggi del Pinocchio di Enzo D'Alò.



Lorenzo Mattotti ha pubblicato i suoi primi fumetti nel 1975, ma è in Francia che raggiunge la notorietà pubblicando alcuni lavori come Labirinti, Jeunesse e illustrando Pinocchio. Da ricordare che ha realizzato famose copertine per The New Yorker, ma anche Glamour, Le Monde e diverse altre riviste. Ha anche pubblicato un'opera, The Raven, che illustra l'omonimo album del compianto Lou Reed (che si era ispirato a Edgar Allan Poe). Massimiliano Carbonaro, MYmovies.it

La trama del film racconta del re degli orsi Leonzio che guida il suo popolo dai monti fino alla pianura sulla spinta di un terribile inverno che li sta affamando e con l'obiettivo di ritrovare il figlio Tonio rapito dagli uomini. La spedizione spaventa il Granduca di Sicilia, a cui è stata predetta la sua caduta, che così gli manda contro l'esercito. Il confronto vede vincitori gli orsi che conquistano la città. Leonzio riesce a ritrovare il figlio ma la convivenza tra orsi e animali non sarà facile.



In un'intervista concessa a Cannes, Mattotti nel raccontare il suo film ha spiegato: «È la storia di un padre orso che perde il proprio figlio per colpa sua e poi le cose si complicano. Praticamente gli orsi prendono i vizi degli uomini».



Per la realizzazione di quest'opera si è scelto di lavorare in maniera tradizionale e i disegni sono a due dimensioni. Le illustrazioni che accompagnavano il libro di Buzzati (uscito nella prima edizione nel 1945 a puntate sul "Corriere dei piccoli") sono servite solo come guida e ispirazione, ma poi Mattotti ha agito con grande libertà per i dettagli e per l'uso molto vivo e caldo del colore.



Come per tutti i film d'animazione è fondamentale anche l'apporto del doppiaggio: per quanto riguarda la versione italiana il cast di attori che ha contribuito alla riuscita del film vede insieme Toni Servillo che dà la voce al re Leonzio, Antonio Albanese (il cantastorie Gedeone, narratore della vicenda) e Corrado Guzzanti (il temibile orso Salnitro). Infine il compianto Andrea Camilleri ha offerto il suo contributo nell'animare Vecchio Orso.