Andrea Fornasiero

lunedì 9 settembre 2024

Frutto di una decennale elaborazione, per cui sono passati numerosi registi, Minecraft è la trasposizione del videogame più popolare al mondo, giocato anche dai bambini e stimolo alla loro creatività. Sorta di LEGO virtuale mette a disposizione del giocatore la possibilità di costruire (scavando) tutto quel che si vuole, con un'estetica basilare a cubi.

Il film sarà naturalmente fedele a questo look "cubettoso", ma introduce nel mondo del gioco personaggi in carne e ossa, come in una sorta di Jumanji. Il cast si avvale tra gli altri di Jason Momoa e Jack Black, mentre la regia è affidata a Jared Hess, che da qualche tempo si è lasciato alle spalle l'umorismo bizzarro di Napoleon Dynamite firmando titoli per famiglie.

I quattro outsider protagonisti, ritrovatisi su "Overworld", per tornare a casa avranno bisogno dell'aiuto di un esperto "crafter", semplicemente chiamato Steve. Insieme affronteranno un'avventura che li riporterà in contatto con la loro perduta creatività. 

