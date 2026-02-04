Capodanno cinese, la più grande maratona cinematografica del mondo

mercoledì 4 febbraio 2026 - News

Negli ultimi quindici anni il Capodanno cinese, che cade tra la fine di gennaio e la fine di febbraio (ogni anno c’è una data diversa) ha assunto un ruolo centrale nel mercato cinematografico interno, tanto da diventare quasi un barometro della salute economica e dell’appeal delle produzioni locali. Se nel 2010 il fenomeno era ancora confinato a livelli di incasso relativamente modesti, dalla metà degli anni ’10 il botteghino aveva già iniziato a dare segnali forti: nel febbraio 2016, ad esempio, il solo giorno di Capodanno generò circa 660 milioni di yuan di incassi, un record per l’epoca, superiore al precedente picco di 425 milioni registrato nel 2015, e testimonianza della rapida crescita del pubblico cinematografico cinese.



A partire dal 2018, i dati cominciarono a riflettere non solo l’aumento dell’offerta cinematografica durante le festività, ma anche l’espansione della domanda: in quell’anno, la cifra complessiva del box office durante l’intera settimana del Spring Festival raggiunse 5,77 miliardi di yuan, oltre il 60 % in più rispetto al 2017, evidenziando come il pubblico fosse disposto a trasformare le vacanze in una “maratona al cinema”. Il fenomeno ha conosciuto una fortissima battuta d’arresto nel 2020, quando la pandemia di COVID-19 portò al ritiro di tutte le uscite cinematografiche pianificate per il Capodanno, lasciando i cinema chiusi e azzerando di fatto gli incassi per la prima volta in anni. Nel 2023, col ritorno alla normalità, il periodo festivo tornò protagonista con un incasso complessivo di circa 6,76 miliardi di yuan, rendendolo il secondo periodo più redditizio nella storia recente dopo il 2021. La tendenza si consolidò nel 2024, quando il totale dei biglietti venduti durante le festività raggiunse un record di quasi 8,02 miliardi di yuan, pari a circa 1,13 miliardi di dollari, con il 97 % del ricavo generato da commedie domestiche e altre produzioni locali.



È stato il 2025 a segnare l’apice di questa escalation: durante gli otto giorni festivi dal 28 gennaio al 4 febbraio 2025, il botteghino cinese ha toccato la cifra astronomica di 9,51 miliardi di yuan (circa 1,33 miliardi di dollari), stabilendo un nuovo record per l’intero periodo del Capodanno e confermando il dominio assoluto delle produzioni locali. Il film che ha trascinato gran parte di questa performance è stato ovviamente Ne Zha 2, che nei giorni clou ha da solo superato i 4,8 miliardi di yuan di incasso, e ha chiuso la sua corsa globale con oltre 2,2 miliardi di dollari, diventando il primo film cinese a vincere il boxoffice globale. Il Capodanno cinese è divenuto quindi la finestra privilegiata per il lancio di blockbuster ad alto budget, cavalcando un mercato interno sempre più vasto e una platea di spettatori che, tra festività e tradizione, ha eletto il cinema a fulcro delle celebrazioni moderne. Il Capodanno cinese 2026 cadrà ufficialmente martedì 17 febbraio e le festività si terranno dal 15 al 23 febbraio.