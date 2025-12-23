Il Lunedì del Cinema: online il 29 dicembre 'The Founder': McDonald's e il lato oscuro del sogno americano

martedì 23 dicembre 2025 - mymoviesone

Nell'ambito della rassegna Il lunedì del cinema, Repubblica e MYmovies, in collaborazione con Videa, presentano The Founder di John Lee Hancock, il film che racconta la nascita dell’impero McDonalds e assieme la parabola ambigua del suo protagonista Ray Kroc (Michael Keaton).



A metà anni Cinquanta, nell’America del boom e del benessere, dei juke-box e dei drive-in, Ray Kroc è uno stanco e ossessivo venditore di frullatori per ristoranti che s’imbatte nei fratelli Dick e Mac McDonald (interpretati da Nick Offerman e John Carroll Lynch), proprietari di un piccolo locale californiano dove sperimentano un modello di ristorazione innovativo fondato su qualità, velocità, standardizzazione e tempi di attesa ridotti al minimo.



Se per i fratelli McDonald si tratta di un’attività da amministrare con attenzione e senso di responsabilità, Kroc ne intuisce il potenziale di crescita illimitato e ne fa il punto di partenza di un’espansione aggressiva che non ammette freni né ripensamenti.