Il Lunedì del Cinema: online il 29 dicembre 'The Founder': McDonald's e il lato oscuro del sogno americano

di Simone Granata
Nell'ambito della rassegna Il lunedì del cinema, Repubblica e MYmovies, in collaborazione con Videa, presentano The Founder di John Lee Hancock, il film che racconta la nascita dell'impero McDonalds e assieme la parabola ambigua del suo protagonista Ray Kroc (Michael Keaton).
A metà anni Cinquanta, nell’America del boom e del benessere, dei juke-box e dei drive-in, Ray Kroc è uno stanco e ossessivo venditore di frullatori per ristoranti che s’imbatte nei fratelli Dick e Mac McDonald (interpretati da Nick Offerman e John Carroll Lynch), proprietari di un piccolo locale californiano dove sperimentano un modello di ristorazione innovativo fondato su qualità, velocità, standardizzazione e tempi di attesa ridotti al minimo.
Se per i fratelli McDonald si tratta di un’attività da amministrare con attenzione e senso di responsabilità, Kroc ne intuisce il potenziale di crescita illimitato e ne fa il punto di partenza di un’espansione aggressiva che non ammette freni né ripensamenti.
L’ascesa di Kroc passerà attraverso accordi verbali disattesi, strategie legali spregiudicate, spingendo man mano ai margini i fratelli McDonald, derubati infine anche del loro nome ed estromessi dalla loro stessa creatura.
The Founder segue così il progressivo spostamento di equilibrio tra i due poli della storia: da un lato l’invenzione, dall’altro la sua appropriazione. L’hamburger diventa un simbolo del capitalismo moderno, basato sulla perseveranza, sull’azzardo e sulla capacità di piegare le regole a proprio vantaggio. E Ray Kroc ne incarna pienamente lo spirito, che non conosce gratitudine ma solo avidità e accumulazione.
Con uno stile sobrio e privo di compiacimenti, il film di John Lee Hancock smonta il mito dell’american dream e del self-made man, svelando il cinismo dietro il successo. Sullo sfondo della nascente cultura teenager e dell’illusione di una prosperità condivisa, The Founder racconta un’America già attraversata da profonde contraddizioni, dove l’etica finisce per essere soffocata dall’efficienza produttiva e dove il profitto è l’unico orizzonte possibile.
Nella storia della nascita del franchising divenuto colosso e icona globale, ad essere premiato non è il talento né tantomeno l’onestà, ma il risultato di una strategia famelica e priva di scrupoli. Una storia che naturalmente riecheggia ancora nel presente, e che dietro l’insegna luminosa lascia intravedere l’ombra lunga del sogno americano.
