Non è romantico?, la vita non è una commedia romantica

venerdì 1 marzo 2019 - Recensioni

Natalie fa l'architetto in uno studio di New York e vive sola in un appartamento insieme al suo cane. Il suo lavoro le piace, anche se a volte si sente invisibile, e di certo non le serve un uomo "per completarsi". Un giorno, però, Natalie finisce all'ospedale dopo aver resistito a un tentativo di scippo. E quando si riprende dal trauma, qualcosa intorno a lei è cambiato: gli uomini la guardano, il mondo profuma di fiori e lavanda, la gente si comporta in modo strano. A quanto pare è finita in una commedia romantica, e la cosa non le piace affatto.

La vita non è una commedia romantica. Non ne ha i tempi: le battute non arrivano al momento giusto, le cose non succedono quando devono succedere. Ilaria Ravarino

