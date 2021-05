Après l'École, Eléonore

a cura della redazione

a cura della redazione
mercoledì 19 maggio 2021

Cresciuta in una piccola città della Normandia, la quattordicenne Eléonore deve scegliere il suo orientamento professionale. Con il sostegno della famiglia, decide di abbandonare la scuola e iniziare l’apprendistato come cuoca in un’altra città, mentre la sua migliore amica Marion sceglie di iniziare la scuola per estetista. Ma Eléonore decide presto di mollare l’apprendistato. L’incontro con Erwan la spinge a cercare nuove strade per uscire dall’adolescenza e trovare un posto nel mondo.