L'ultimo spettacolo, il poster ufficiale del film

È il 2010 e il circo Martin arriva in Sardegna. Roberto Corona, volontario della LAV di Cagliari, rimane scioccato da come gli animali vengono trattati ed esibiti negli spettacoli: insieme ad altri attivisti decide di infiltrarsi nel circo e filmare tutto. Le immagini di Roberto raccontano una sofferenza che non può essere ignorata e Ursula Carnevale, dell’Ufficio Legale della LAV, prende in carico il caso. Bisogna fare giustizia, bisogna denunciare chi ha commesso quei maltrattamenti. Ursula coinvolge avvocati, esperti, veterinari ed etologi per dimostrare che quello che ha potuto filmare Roberto non è solo una questione etica ma è anche una questione giuridica. Roberto Bennati, Direttore Generale della LAV, firma la denuncia dando vita ad un processo che durerà dieci anni e che vedrà coinvolti i due titolari del circo Martin citati per maltrattamento di animale e che verranno alla fine condannati.



Il primo film prodotto da LAV che racconta il più grande sequestro di animali da un circo. MYmovies.it

L'ultimo spettacolo - di cui vediamo il poster ufficiale - racconta una pagina brutta del maltrattamento degli animali. Ancora oggi si stima che siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a spettacoli e addestramenti basati su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi e ambienti inadeguati, sottoposti a spostamenti molto stressanti. Pena la decadenza della Legge-delega sullo spettacolo, entro il 18 agosto 2025 è prevista l’approvazione di un decreto attuativo che vieti l’uso degli animali in questi spettacoli, come avviene già in molti altri paesi europei.



Distribuito da Mescalito Film e diretto da Andrea Morabito, L'ultimo spettacolo arriverà al cinema da lunedì 7 aprile.