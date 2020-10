Sfida al Presidente - The Comey Rule

a cura della redazione

martedì 25 agosto 2020

a cura della redazionemartedì 25 agosto 2020

La storia dei retroscena dei quattro mesi che hanno preceduto l’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America. Jeff Daniels e Brendan Gleeson interpretano l'ex direttore dell'FBI James Comey e il presidente Donald J. Trump in questa in due parti che racconta la storia di due uomini potenti, la cui etica e lealtà, sorprendentemente diverse, entrano in contatto.