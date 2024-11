Indagine di Famiglia, da giovedì 12 dicembre al cinema

giovedì 28 novembre 2024 - News

Una lettera, inviata da un piccolo paese della Sicilia, viene recapitata sessant'anni dopo in una casa del vecchio quartiere di una città del Connecticut, negli Stati Uniti d'America. La destinataria è la signora Maria Spada, emigrata dalla Sicilia nel 1948. La donna però non vive più in quella casa da molti anni. L'attuale inquilino, un uomo anziano che vive da solo, riesce a rintracciarla in una lussuosa villa di un ricco quartiere e le consegna la lettera il giorno in cui festeggia il suo centesimo compleanno. Nick, uno dei pronipoti della donna, un ragazzo che vive un momento difficile della sua vita, legge con curiosità la vecchia lettera inviata nel 1960 dall'avvocato Domenico Accaputo. Nel foglio ingiallito dal tempo, l'avvocato comunica a nonna Maria di aver finalmente trovato le prove inconfutabili dell'innocenza del padre Nicolò, del nonno Sebastiano e dello zio Pietro. Nick incuriosito chiede spiegazioni in famiglia e il nonno gli racconta quel poco che sa dell'omicidio avvenuto in Sicilia intorno all'anno 1895, di un ricco proprietario terriero di nome Dramonterre, per il quale fu condannato il padre, il nonno e lo zio di nonna Maria.



Il film Indagine di Famiglia, diretto da Gian Paolo Cugno, è distribuito da Officine Ubu, Marconi Entertainment e in uscita giovedì 12 dicembre.