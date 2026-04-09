Lazio Terra di Cinema Days: dal 13 al 17 aprile il cinema a soli € 2,50 nelle sale del Lazio

giovedì 9 aprile 2026 - News

Promossa da Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio, l’iniziativa coinvolge 53 sale cinematografiche per un totale di 274 schermi distribuiti sull’intero territorio regionale.



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Non solo le grandi città, ma anche realtà urbane di dimensioni più contenute e contesti periferici diventano protagonisti di un progetto che punta a rafforzare il legame tra il pubblico e la sala, valorizzando una rete capillare di cinema che rappresentano un presidio socio-culturale fondamentale.



Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa consente agli spettatori di accedere a tutti i film aderenti in programmazione nelle sale coinvolte. Un’occasione per valorizzare il cinema e scoprire le nuove proposte o semplicemente concedersi un momento di svago culturale in compagnia.



L’esperienza della sala cinematografica continua a rappresentare un elemento centrale nella fruizione del cinema: non solo visione, ma condivisione, partecipazione e coinvolgimento emotivo.



Tornare al cinema significa vivere il film in uno spazio dedicato, dove la qualità della visione e l’atmosfera collettiva contribuiscono a rendere ogni proiezione un’esperienza unica, capace di creare connessioni tra le persone e con le storie raccontate sullo schermo.





LE SALE ADERENTI



Roma

Adriano

Atlantic

Broadway

Don Bosco

Intrastevere

Multisala Lux

Odeon

The Screen (Ottavia)

Tibur

Jolly

4 Fontane

Eurcine

Nuovo Olimpia

Giulio Cesare

UCI Cinemas Roma Est

UCI Cinemas Porta di Roma

UCI Cinemas Luxe Maximo

UCI Cinemas Parco Leonardo

Alhambra

Eden

The Space Parco De Medici

The Space Moderno

Azzurro Scipioni

Cineland Ostia



Latina

Multisala Corso

Multisala Oxer

Multisala Supercinema 2.0



Gaeta

Ariston



Frosinone

Dream Cinema



Frascati

Politeama



Civitavecchia

Buonarroti

Royal



Aprilia

Lux Aprilia



Anzio

Multisala Moderno

Astoria



Trevignano

Palma



Sperlonga

Augusto



Monterotondo

Cinemancini



Vetralla

Excelsior



Rieti

Moderno



Guidonia

The Space Guidonia



Genzano di Roma

Multisala Cynthianum



Vitorchiano

Cinetuscia Village



Velletri

Ambra Multiplex



Ciampino

Il Piccolissimo



Nettuno

Astoria Sotto le Stelle



Tivoli

Cinema Teatro Giuseppetti



Terracina

Multisala Rio



San Felice Circeo

Cinema Teatro Anna Magnani



Tarquinia

Etrusco



Ladispoli

Auditorium Massimo Freccia



Ceprano

Supercinema



Colleferro

Multisale Ariston



Per cinque giorni, “Lazio Terra di Cinema Days” trasforma così l’intera regione in un grande circuito cinematografico diffuso, capace di coinvolgere pubblici diversi e rilanciare il ruolo della sala come luogo vivo della cultura contemporanea.