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Lazio Terra di Cinema Days: dal 13 al 17 aprile il cinema a soli € 2,50 nelle sale del Lazio

Per cinque giorni, la regione si trasforma in un grande circuito cinematografico diffuso, capace di coinvolgere pubblici diversi e rilanciare il ruolo della sala come luogo vivo della cultura contemporanea.

giovedì 9 aprile 2026 - News

Promossa da Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio, l’iniziativa coinvolge 53 sale cinematografiche per un totale di 274 schermi distribuiti sull’intero territorio regionale.

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Non solo le grandi città, ma anche realtà urbane di dimensioni più contenute e contesti periferici diventano protagonisti di un progetto che punta a rafforzare il legame tra il pubblico e la sala, valorizzando una rete capillare di cinema che rappresentano un presidio socio-culturale fondamentale.

Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa consente agli spettatori di accedere a tutti i film aderenti in programmazione nelle sale coinvolte. Un’occasione per valorizzare il cinema e scoprire le nuove proposte o semplicemente concedersi un momento di svago culturale in compagnia.

L’esperienza della sala cinematografica continua a rappresentare un elemento centrale nella fruizione del cinema: non solo visione, ma condivisione, partecipazione e coinvolgimento emotivo.

Tornare al cinema significa vivere il film in uno spazio dedicato, dove la qualità della visione e l’atmosfera collettiva contribuiscono a rendere ogni proiezione un’esperienza unica, capace di creare connessioni tra le persone e con le storie raccontate sullo schermo.


LE SALE ADERENTI

Roma
Adriano
Atlantic
Broadway
Don Bosco
Intrastevere
Multisala Lux
Odeon
The Screen (Ottavia)
Tibur
Jolly
4 Fontane
Eurcine
Nuovo Olimpia
Giulio Cesare
UCI Cinemas Roma Est
UCI Cinemas Porta di Roma
UCI Cinemas Luxe Maximo
UCI Cinemas Parco Leonardo
Alhambra
Eden
The Space Parco De Medici
The Space Moderno
Azzurro Scipioni
Cineland Ostia

Latina
Multisala Corso
Multisala Oxer
Multisala Supercinema 2.0

Gaeta
Ariston

Frosinone
Dream Cinema

Frascati
Politeama

Civitavecchia
Buonarroti
Royal

Aprilia
Lux Aprilia

Anzio
Multisala Moderno
Astoria

Trevignano
Palma

Sperlonga
Augusto

Monterotondo
Cinemancini

Vetralla
Excelsior

Rieti
Moderno

Guidonia
The Space Guidonia

Genzano di Roma
Multisala Cynthianum

Vitorchiano
Cinetuscia Village

Velletri
Ambra Multiplex

Ciampino
Il Piccolissimo

Nettuno
Astoria Sotto le Stelle

Tivoli
Cinema Teatro Giuseppetti

Terracina
Multisala Rio

San Felice Circeo
Cinema Teatro Anna Magnani

Tarquinia
Etrusco

Ladispoli
Auditorium Massimo Freccia

Ceprano
Supercinema

Colleferro
Multisale Ariston

Per cinque giorni, “Lazio Terra di Cinema Days” trasforma così l’intera regione in un grande circuito cinematografico diffuso, capace di coinvolgere pubblici diversi e rilanciare il ruolo della sala come luogo vivo della cultura contemporanea.


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Tutti i film da € 1 al mese

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