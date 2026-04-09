Lazio Terra di Cinema Days: dal 13 al 17 aprile il cinema a soli € 2,50 nelle sale del Lazio

Per cinque giorni, la regione si trasforma in un grande circuito cinematografico diffuso, capace di coinvolgere pubblici diversi e rilanciare il ruolo della sala come luogo vivo della cultura contemporanea.
Promossa da Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio, l’iniziativa coinvolge 53 sale cinematografiche per un totale di 274 schermi distribuiti sull’intero territorio regionale.
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Non solo le grandi città, ma anche realtà urbane di dimensioni più contenute e contesti periferici diventano protagonisti di un progetto che punta a rafforzare il legame tra il pubblico e la sala, valorizzando una rete capillare di cinema che rappresentano un presidio socio-culturale fondamentale.
Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa consente agli spettatori di accedere a tutti i film aderenti in programmazione nelle sale coinvolte. Un’occasione per valorizzare il cinema e scoprire le nuove proposte o semplicemente concedersi un momento di svago culturale in compagnia.
L’esperienza della sala cinematografica continua a rappresentare un elemento centrale nella fruizione del cinema: non solo visione, ma condivisione, partecipazione e coinvolgimento emotivo.
Tornare al cinema significa vivere il film in uno spazio dedicato, dove la qualità della visione e l’atmosfera collettiva contribuiscono a rendere ogni proiezione un’esperienza unica, capace di creare connessioni tra le persone e con le storie raccontate sullo schermo.
LE SALE ADERENTI
Roma
Adriano
Atlantic
Broadway
Don Bosco
Intrastevere
Multisala Lux
Odeon
The Screen (Ottavia)
Tibur
Jolly
4 Fontane
Eurcine
Nuovo Olimpia
Giulio Cesare
UCI Cinemas Roma Est
UCI Cinemas Porta di Roma
UCI Cinemas Luxe Maximo
UCI Cinemas Parco Leonardo
Alhambra
Eden
The Space Parco De Medici
The Space Moderno
Azzurro Scipioni
Cineland Ostia
Latina
Multisala Corso
Multisala Oxer
Multisala Supercinema 2.0
Gaeta
Ariston
Frosinone
Dream Cinema
Frascati
Politeama
Civitavecchia
Buonarroti
Royal
Aprilia
Lux Aprilia
Anzio
Multisala Moderno
Astoria
Trevignano
Palma
Sperlonga
Augusto
Monterotondo
Cinemancini
Vetralla
Excelsior
Rieti
Moderno
Guidonia
The Space Guidonia
Genzano di Roma
Multisala Cynthianum
Vitorchiano
Cinetuscia Village
Velletri
Ambra Multiplex
Ciampino
Il Piccolissimo
Nettuno
Astoria Sotto le Stelle
Tivoli
Cinema Teatro Giuseppetti
Terracina
Multisala Rio
San Felice Circeo
Cinema Teatro Anna Magnani
Tarquinia
Etrusco
Ladispoli
Auditorium Massimo Freccia
Ceprano
Supercinema
Colleferro
Multisale Ariston
Per cinque giorni, “Lazio Terra di Cinema Days” trasforma così l’intera regione in un grande circuito cinematografico diffuso, capace di coinvolgere pubblici diversi e rilanciare il ruolo della sala come luogo vivo della cultura contemporanea.