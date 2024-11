K3 Film Festival, 40 film in 5 giorni per l’evento che collega Carinzia, Friuli-Venezia Giulia e Slovenia

mercoledì 20 novembre 2024 - Festival

Il K3 Film Festival presenta dal 4 all'8 dicembre 2024 nel cinema cittadino di Villach un programma diversificato di lungometraggi, documentari e cortometraggi. All'insegna del tema “Vicinanza” gli oltre 1.500 visitatori attesi potranno ammirare una selezione di 40 film, tra cui diverse anteprime austriache e produzioni pluripremiate.



"Di fronte alle continue notizie su guerre e crisi, sta emergendo una nuova consapevolezza per ciò che è essenziale nell'essere umano: la vicinanza", spiega il direttore del festival Fritz Hock spiegando il motto di quest'anno. Questo orientamento tematico si riflette anche nel visual design. “Un uomo si tuffa nel profondo "Un mondo di meraviglie che sembra non essere né sopra né sott'acqua; le leggi sono sospese", dice Piera Nodari, direttrice artistica del festival, descrivendo il progetto grafico del festival e della rassegna cinematografica. Una Wunderkammer da scoprire nel corso dei cinque giorni.



Apertura da Oscar

L'inaugurazione, mercoledì 4 dicembre, a partire dalle ore 18, quest'anno sarà celebrata per la prima volta nell'ambito delle “Notti del Cinema Europa”, che significa: un grande cinema con attori, un ricevimento con champagne e tutto questo a ingresso gratuito. Verrà presentata la prima austriaca del candidato sloveno agli Oscar FAMILY THERAPY, un film che delizia il pubblico con un umorismo tagliente e allo stesso tempo lancia uno sguardo critico alle tendenze sociali superficiali. Si prega di registrarsi per il gala all'indirizzo gala@k3filmfestival.com.



Dramma alpino e prospettive europee

Il K3 Film Festival attende con impazienza la prima austriaca di ALPHA., un avvincente dramma padre-figlio ambientato in un impressionante scenario montano e toccante con una narrazione potente: dopo la morte di sua madre, Rein si trasferisce in un piccolo villaggio nelle Alpi. Trova pace e lavorare come maestro di snowboard. La sua vita tranquilla viene seriamente sconvolta quando il suo estroverso padre Gijs viene a trovarlo e controlla sempre più la sua vita...



La coproduzione olandese-svizzero-slovena è ambientata in Svizzera, ma in realtà è stata girata anche sullo spettacolare monte Canin al confine tra Slovenia e Italia. Dopo la sua celebre anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il rinomato “Europa Cinema Label”, questo film pluripremiato può ora essere visto a Villaco.



Partita casalinga e avventura americana

Thomas Woschitz e Gabriele Kranzelbinder celebrano una grande partita casalinga con il loro ultimo lavoro THE MILLION DOLLAR BET. Dopo successi come Universal Love e Bad Luck, girato in parte vicino a Villach, questo film l'ha portata negli Stati Uniti. Qui il tipico film americano viene reinterpretato in modo emozionante. Il protagonista Hank suggerisce dal nulla una scommessa folle: senza allenamento, vuole correre tre maratone in 24 ore. Il suo amico, un vero giocatore d'azzardo professionista, accetta la scommessa. Lontano dai casinò, nei sobborghi di Las Vegas, Thomas Woschitz mostra come una semplice scommessa può cambiarti tutta la vita. Non mancano l'umorismo nero e strani personaggi che fanno il tifo per Hank. Riuscirà davvero a vincere questa scommessa?



Documentari dalla Carinzia

Con LOVE LIVING BITCH WEDDING, Julia Polzer e Xava Mikosch presentano un documentario agrodolce che ti fa pensare alla "bella vita". Oltre al regista, davanti alla telecamera della Carinzia figurano Caspar Thiel e Sophia Wiegele. Come matinée domenicale, il K3 Film Festival presenta il breve documentario di Vera Polaschegg LISTEN TO HERSTORY - RENATE SCOLDAN, che ritrae la fuga della protagonista e le esperienze di guerra di suo padre, il pittore Anton Kraigher. Il festival si concluderà infine con la prima dell'ORF MYSTERIOUS MOUNTAIN SUMMER ON LAKE OSSIACHER, in cui Alexander Lechner mostra gli impressionanti paesaggi e i loro abitanti intorno al lago di Ossiach.



Cortometraggio – impatto lungo

Il cuore del festival è da sempre il vasto mondo dei cortometraggi. Quest'anno, quattro programmi di cortometraggi selezionati con cura e tematici portano non solo punti salienti artistici e nuove prospettive, ma non solo la vicinanza geografica ma anche umana al cinema. Tra i film in concorso figurano opere dirette da Josef Dabernig con le voci narranti di Johanna Orsini-Rosenberg, Markus Maicher e Milanka Fabjancic, Stefano Giacomuzzi e molti altri. Oltre al concorso, la sezione “Fresh Up!” fuori competizione, è dedicata al cinema indipendente di giovani talenti.



21 programmi – 40 film – montepremi 7.200 euro

Nel 2024, il K3 Film Festival sarà ancora una volta un luogo di incontro, stupore e dialogo - con circa 40 film in 21 programmi e un entusiasmante programma collaterale che spazia dalle feste e incontri di settore, alla commedia erotica, a tarda notte. Saranno presenti più di 100 registi per presentare le loro opere ad un pubblico atteso di 1.500 visitatori.



L'eccitazione aumenta soprattutto quando vengono assegnati i tre rinomati premi del festival per un valore totale di 7.200 euro. Mentre il Premio per il miglior lungometraggio K3 e il Premio del cortometraggio K3 vengono assegnati da una giuria di esperti, la decisione sul Premio del pubblico K3 spetta ai visitatori del festival. Il film vincitore verrà scelto insieme in una discussione aperta, un format che sottolinea l'atmosfera speciale e la “vicinanza” del festival.



I film aderenti vincitori del Festival arriveranno disponibili per la prima volta in streaming su MYmovies ONE.



Il programma completo del festival con molte altre scoperte è ora disponibile su www.k3filmfestival.com.