Fortune Entertainment, sfoglia il numero di luglio-agosto

venerdì 28 giugno 2024 - Evento

“La filiera prospera investendo sulla crescita di figure professionali. La Regione Lazio fa da traino a tutto il settore con 13 mila addetti e oltre 2 mila imprese presenti, indotto compreso. A livello nazionale risiedono e operano su questo territorio il 27% delle imprese e il 44% degli addetti alla produzione. Gli obiettivi? Da un lato mettiamo a disposizione fondi, sia regionali che nazionali ed europei; dall’altro la Regione non può essere un esclusivo soggetto erogatore ma anche un soggetto che vuole pianificare e partecipare alla programmazione di quello che è il futuro di questa industria”.



Sono alcune delle dichiarazioni esclusive della Responsabile Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio, Lorenza Lei, sulla cover del nuovo Fortune Italia Entertainment, il mensile edito da Fortune Italia e realizzato in collaborazione con MYmovies. “Pronti i finanziamenti da 60 mln per il triennio ‘24-27’ più 70 mln di fondo PR FESR+” annuncia Lorenza Lei a Fortune.



Tema centrale del magazine lo speciale Ciné in occasione delle Giornate Professionali di Riccione, con articoli a firma di Luigi Lonigro (Anica/01 Distribution), Davide Novelli (Cinetel), Lorenzo Ferrari Ardicini (CG Entertainment) e le interviste a Federico Bagnoli Rossi (Fapav), Alessandro Maggioni (DCA), Paolo Carmine (Digima) e Valeria Cosenza (Cineventi).



Parlano inoltre i manager delle società di distribuzione cinematografica, svelando in anteprima i listini del secondo semestre del 2024 con anticipazioni sul 2025: Sonia Dichter (01 Distribution), Alessandro Giacobbe (Academy Two), Roberto Proia (Eagle Pictures), Daniela Robustelli (Europictures), Emanuela Ceddia (I Wonder Pictures), Gabriele D’Andrea (Lucky Red), Paolo Orlando (Medusa Film), Franco Di Sarro (Nexo Digital), Giorgia Marchetti (Notorious Pictures), Frida Romano (Plaion), Giorgia Di Cristo (Universal), Luigi Bosco (Vertice 360), Davide Romani (Disney), Anastasia Plazzotta (Wanted).



Ampio spazio, come sempre, ai festival e ai contenuti speciali del servizio ONE di MYmovies, con le rassegne in programma questo mese dedicate a Daniele Vicari, Lo Schermo dell’Arte e un’intervista al patron di Giffoni, Claudio Gubitosi.