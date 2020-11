Per accedere ai film è richiesto un test di connessione. Consigliamo l'utilizzo dell'ultima versione di Chrome per Pc, Mac e dispositivi Android. Su iPhone e iPad è richiesto Safari.

In TV la visione è solo possibile con Chromecast oppure AppleTv via AirPlay.

To ensure a good streaming quality, please run the connection test. We recommend using the latestversion on PC, Mac and Android devices;on iPhone and iPad. Useor Apple TV viato access the festival on your TV.