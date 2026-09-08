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martedì 8 settembre 2026 - Netflix

Moria, una docu-fiction che riflette sul valore dell'intrattenimento. Un racconto socio-politico

La vita e la carriera artistica di Mora Casàn, una celebrità del mondo dello spettacolo argentino. Su Netflix.
di Giovanni Piretti

Ana Maria Casanova, detta Moria Casàn, è la regina dell'ego, della contraddizione e dell'autodeterminazione fisica e artistica in questa serie docu-fiction, che parte dal racconto del suo incontro con il teatro e dalla separazione da un violento uomo di cui è promessa sposa.

Netflix produce e distribuisce questo racconto postmoderno e dal linguaggio sincretico, trattandosi di un'autobiografia in cui la protagonista si narra attraverso la finzione del biopic in tutte le sue sfaccettature.

Gli elementi di maggior interesse sono sicuramente i continui passaggi da una forma narrativa più lineare e quasi di ricostruzione documentaristica delle tappe del successo della protagonista, ai momenti in cui esplodono coreografie da musical, con transizioni dal montaggio frenetico che riguardano una certa spregiudicatezza nell'incentrare la propria vita sul corpo, sul sesso e sull'immagine di sé da donare completamente al pubblico.

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