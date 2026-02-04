Michael, il trailer ufficiale del film [HD]

mercoledì 4 febbraio 2026 - Trailer

Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell'eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo. Mettendo in risalto sia la sua vita fuori dal palcoscenico che alcune delle performance più iconiche della sua prima carriera da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d'ora. È qui che inizia la sua storia.



Il film Michael, diretto da Antoine Fuqua, è distribuito da Universal Pictures. Uscita prevista giovedì 23 aprile.