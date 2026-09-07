Hombre al agua, tanti temi importanti in un'opera che mescola più piani. Smarrendosi

Camilo è un bagnino cubano che, salvando un imprenditore messicano dall'annegamento, si vede ricompensato con una riconoscenza che lo porta al matrimonio con la figlia dello stesso. Si vedrà progressivamente coinvolto in un progetto politico molto poco chiaro mentre la moglie e madre di sua figlia è completamente presa dalla fiction che si sta girando su di lei.



Gael Garcia Bernal, alla sua seconda regia di un lungometraggio, si lascia trascinare da una sceneggiatura, scritta con Mariano Pensotti, che si articola su più piani non tutti risolti.



Un film che, forse perché troppo a lungo covato, finisce con l'avvilupparsi su stesso perdendo quella fluidità che era nelle intenzioni del regista/attore trasformandola in una confusa mescolanza di situazioni che molto probabilmente acquisisce uno spessore maggiore se vista nel contesto latinoamericano come in qualche misura ci suggerisce la sequenza iniziale.