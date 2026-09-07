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lunedì 7 settembre 2026 - Mostra di Venezia

Holy Wood Dust, raccontare gli alberi per dimostrare che il connubio tra cinema e scienza merita di essere esplorato

Vita e morte del regno vegetale da una prospettiva nuova. Fuori Concorso e presto al cinema.
di Marianna Cappi

Nell'ottobre del 2018 la tempesta Vaia che ha colpito l'Italia Nord-orientale ha provocato la caduta di milioni di alberi in una sola notte. Il paesaggio che ha lasciato dietro di sé, e di cui il territorio delle Dolomiti porta ancora le tracce, assomiglia a un campo di battaglia al termine di un sanguinoso combattimento, con morti e feriti stesi a terra, sparsi un po' ovunque.

Il documentarista russo Victor Kossakovsky e il biologo e divulgatore scientifico italiano Stefano Mancuso uniscono le forze in Holy Wood Dust per ricordarci che il legno prodotto dalle piante è il materiale più prezioso che abbiamo: il marcatore di quella vita complessa che distingue il nostro pianeta da tutti gli altri pianeti ad oggi conosciuti.

Cambiare prospettiva sugli alberi, spostarli dallo sfondo nel quale tendiamo a relegarli, quasi fossero oggetti, per portarli al centro del nostro orizzonte di pensiero e tornare a riconoscerne l'importanza, è questione di sguardo, dunque il cinema può essere il mezzo giusto per promuovere questo appello. 

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