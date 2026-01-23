Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, dal 2 al 4 febbraio al cinema

venerdì 23 gennaio 2026 - News

Giulio Regeni - Tutto il male del mondo ricostruisce, grazie al contributo della famiglia Regeni e dell'avvocata Ballerini, le tappe del sequestro, delle torture e dell’uccisione del ricercatore italiano, il cui corpo viene ritrovato senza vita nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016. La narrazione si sviluppa attraverso il processo e le deposizioni dei testimoni a giudizio, dando voce ai protagonisti della vicenda e facendo emergere responsabilità, omissioni e verità negate.



Per la prima volta sono i genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deffendi, insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, a raccontare in prima persona questa vicenda: un padre e una madre che, nella loro ricerca di verità, hanno sfidato il governo egiziano.



Il film Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, è distribuito da Fandango e in uscita dal 2 al 4 febbraio.