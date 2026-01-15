Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, il trailer ufficiale del film [HD]

giovedì 15 gennaio 2026 - Trailer

Una storia che ha avuto risonanza internazionale e ha coinvolto l'opinione pubblica nazionale e mondiale. Il documentario ricostruisce, grazie al contributo della famiglia Regeni e dell'avvocata Ballerini, le tappe del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano, il cui corpo viene ritrovato senza vita nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016. La narrazione si sviluppa attraverso il processo e le deposizioni dei testimoni a giudizio, dando voce ai protagonisti della vicenda e facendo emergere responsabilità, omissioni e verità negate.



Il film Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, è distribuito da Fandango e in uscita lunedì 2 febbraio.