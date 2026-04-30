Clara, il trailer ufficiale del film [HD]

giovedì 30 aprile 2026 - Trailer

Sara e Adam, con la loro figlia di due anni, sono entrati illegalmente in Belgio e stanno cercando di raggiungere l'Inghilterra. Ammassati nel retro di un furgone insieme ad altri migranti, la paura comincia a prendere il posto della speranza. Redouane, poliziotto da vent'anni, passa le sue notti a inseguire trafficanti sulla trafficata rete autostradale belga. Quella notte, mentre la sua squadra tenta di fermare un furgone sospettato di trasportare migranti, tutto cambia.



Il film Clara, diretto da Marta Bergman, è distribuito da Cineclub Internazionale e in uscita giovedì 7 maggio.