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mercoledì 16 settembre 2026 - Disney+

City of Blood, una serie che merita attenzione per la valenza politica. Ma dove troppi temi rimangono in superficie

La fantascienza distopica incontra l'horror vampiresco. Su Disney+. SCOPRI LA SERIE »
di Gabriele Prosperi

Berlino, futuro prossimo. La crisi economica ha frantumato la Germania in città-Stato e la capitale si autogoverna sotto una cupola climatizzata riservata ai ricchi, mentre fuori la Sprea è asciutta e il sangue circola come valuta illegale. Bea e Phoebe, sorelle separate da bambine, crescono ai due estremi della città: l'una figlia adottiva di una politica, malata cronica e apprendista giornalista, l'altra spacciatrice di sacche di sangue. A ridosso di un'elezione decisiva scoprono che le famiglie vampiriche che controllano il crimine organizzato puntano ora al potere elettivo.

Quello che ne esce è un oggetto dall'estetica sospesa, in cui tutto circola - sangue, denaro, voti, informazioni - ma nulla viene metabolizzato. Berlino viene chiamata a rappresentare l'Europa intera, ma è filmata quasi solo per interni e sotterranei. Come esperimento di genere in un panorama nazionale, quello tedesco, che raramente si concede la fantascienza, City of Blood merita attenzione e la sua diagnosi politica è più lucida di quanto il suo apparato mitologico riesca a sostenere. Ma una serie che decide di non spiegare i propri mostri rimane appesa a un sottile filo interpretativo, che si spezza facilmente.

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