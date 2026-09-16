City of Blood, una serie che merita attenzione per la valenza politica. Ma dove troppi temi rimangono in superficie

Berlino, futuro prossimo. La crisi economica ha frantumato la Germania in città-Stato e la capitale si autogoverna sotto una cupola climatizzata riservata ai ricchi, mentre fuori la Sprea è asciutta e il sangue circola come valuta illegale. Bea e Phoebe, sorelle separate da bambine, crescono ai due estremi della città: l'una figlia adottiva di una politica, malata cronica e apprendista giornalista, l'altra spacciatrice di sacche di sangue. A ridosso di un'elezione decisiva scoprono che le famiglie vampiriche che controllano il crimine organizzato puntano ora al potere elettivo.



Quello che ne esce è un oggetto dall'estetica sospesa, in cui tutto circola - sangue, denaro, voti, informazioni - ma nulla viene metabolizzato. Berlino viene chiamata a rappresentare l'Europa intera, ma è filmata quasi solo per interni e sotterranei. Come esperimento di genere in un panorama nazionale, quello tedesco, che raramente si concede la fantascienza, City of Blood merita attenzione e la sua diagnosi politica è più lucida di quanto il suo apparato mitologico riesca a sostenere. Ma una serie che decide di non spiegare i propri mostri rimane appesa a un sottile filo interpretativo, che si spezza facilmente.