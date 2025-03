Womeness, il trailer ufficiale del film di Yvonne Sciò

martedì 4 marzo 2025 - Trailer

Il terzo docu-film scritto e diretto dall'attrice e regista Yvonne Sciò, racconta l'audace femminilità di cinque grandi donne del nostro tempo. Dalla scrittrice italiana Dacia Maraini a Emma Bonino, politica e attivista per i diritti civili; Da Sussan Deyhim, compositrice e cantante iraniana, in esilio, a Tomaso Binga, artista verbo visiva che usa il proprio corpo per contestare il potere maschile, fino a Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice giapponese, moglie del pittore Balthus.



Al centro del racconto, la donna e il suo corpo, catalizzatore di accadimenti, portano in dono, alle loro sorelle e alla storia del nostro tempo, i loro principi immortali. MYmovies.it

Womeness - di cui vediamo il trailer ufficiale in esclusiva su MYmovies - è un viaggio straordinario nella vita di donne straordinarie fra passione, amore, forza e resilienza.

Il film di Yvonne Sciò, co-prodotto da Magic Moments Films e da Luce Cinecittà, sarà in onda l'8 marzo alle 21.15 su Sky Arte.