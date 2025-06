Milarepa, da giovedì 19 giugno al cinema

giovedì 5 giugno 2025 - News

Un mondo dove la natura ha sopraffatto la tecnologia. Un'isola Mediterranea in bilico tra passato e futuro. In un futuro prossimo in Sardegna, gli antichi insediamenti riprendono vita, ritornando ad ospitare l'uomo. Mila, una giovane ragazza, viene derubata dall'eredità del padre da parte degli zii paterni. Malgrado dopo lunghe peripezie riesca a vendicarsi dell'accaduto, non riuscendo a ritrovare la sua serenità, la protagonista decide d'intraprendere un percorso spirituale alla ricerca di se stessa.



Il film Milarepa, diretto da Louis Nero, è distribuito da L'Altrofilm e in uscita giovedì 19 giugno.