Caffeina del mondo, una clip inedita del film che racconta il Futurismo

venerdì 12 settembre 2025 - Video

Quando esce nel 1909, sulle pagine del quotidiano francese Le Figaro, il Manifesto del Futurismo appare immediatamente come una rivoluzione, un vigoroso scossone al mondo della cultura e della società, una provocazione estetica che intende ridisegnare ogni aspetto della vita del nuovo secolo. Per riaffermarne la portata e le intuizioni avverate, Caffeina del mondo, scritto da Giordano Bruno Guerri con Massimiliano Orfei e codiretto con Massimo Spanosi, propone con un approccio laico e non paludato un'introduzione prismatica a una tra le avanguardie più decisive e anche divisive (il tristemente noto inciso "guerra sola igiene del mondo", poi ridimensionato dagli stessi estensori, dopo l'esperienza del primo conflitto mondiale).



Il documentario Caffeina del mondo - di cui vediamo una clip in esclusiva su MYmovies - alterna filmati di archivio, scene recitate ex novo da attori, interviste a storici del tema a interventi dell’autore e regista Giordano Bruno Guerri. Dalla lettura dei manifesti e degli scritti, ai quadri di Balla, Boccioni e Severini, ai filmati d’epoca e ai progetti architettonici di Antonio Sant’Elia, tutto contribuisce a spiegare il ruolo storico dell’avanguardia, mettendo le idee di più di cento anni fa in relazione al mondo di oggi.



Il Futurismo ha infatti cambiato la concezione del rapporto fra arte e vita, anticipando in numerosissimi settori intuizioni, anche scientifiche, sociali e tecnologiche (computer, televisione, rapporto uomo donna, architettura) che si sarebbero realizzate decenni dopo.



Distribuito da RS Productions, Caffeina del mondo uscirà al cinema dal 15 al 17 settembre.