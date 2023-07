Strange Planet - Uno strano mondo, il trailer italiano della serie [HD]

mercoledì 26 luglio 2023 - Trailer

Basata sull'omonima graphic novel bestseller del New York Times, divenuta un fenomeno sui social media, "Strange Planet - Uno strano mondo" offre uno sguardo esilarante e perspicace su uno scenario lontano non dissimile dal nostro. In un mondo stravagante di rosa e viola, gli esseri blu esplorano l'assurdità delle tradizioni umane quotidiane.