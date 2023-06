a cura della redazione

lunedì 5 giugno 2023

Lucito, Portocannone, Roccamandolfi, Civitacampomarano: quattro villaggi, quattro stili di vita, quattro tribù diverse che popolano il Molise. Una piccola regione d’Italia, che in molti dicono non esiste. In effetti “il Molise non esiste resiste”.