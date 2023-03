Vera, guarda l'inizio del film con (e su) Vera Gemma

venerdì 17 marzo 2023 - Guarda l'inizio

Vincitore di due premi (Migliore Regia e Migliore Attrice) nella sezione Orizzonti dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia, Vera - di cui presentiamo in anteprima i primi 6 minuti - è un'indagine nelle pieghe più profonde e nascoste della vita pubblica e privata della sua protagonista, Vera Gemma.



Vera vive all’ombra di un padre famoso, il carismatico attore Giuliano Gemma, ereditando il look western di tanti suoi personaggi. Stanca della propria vita e delle proprie relazioni superficiali, vaga nell’alta società romana. Quando, in un incidente automobilistico in una zona di periferia, ferisce un bambino di otto anni, inizia con lui e con suo padre un’intensa relazione. Ma presto si rende conto che, anche in questo mondo, lei non è che uno strumento per gli altri.



«Vera ci ha affascinato andando oltre l’apparenza. Quando l’abbiamo vista per la prima volta ci siamo detti: "Ma chi è questa?" e non siamo stati molto simpatici con lei. Due settimane dopo ci siamo ritrovati a una cena insieme e l’abbiamo trovata incredibile, sincera, divertente, colta. Ci siamo chiesti come mai giudicassimo ancora dalle apparenze. Abbiamo visto che tutti la giudicano dalle apparenze e ci è sembrata una cosa molto ingiusta. Abbiamo cominciato a trovarci con Vera e a stabilire un’amicizia. L’abbiamo conosciuta nel 2015, è stato un lungo conoscersi. Ci sembrava una cosa importante, dopo anni di lavoro, avere una protagonista come lei. Per noi Vera è una donna molto forte, al contempo debole come ogni persona che sta cercando l’amore perché sta cercando una cosa che è molto difficile da trovare». Tizza Covi e Rainer Frimmel

Nel cast, diretti dalla coppia di registi Tizza Covi e Rainer Frimmel, oltre alla protagonista Vera Gemma, troviamo anche Sebastian Dascalu, Annamaria Giancamerla, Daniel de Palma e Asia Argento.



Il film sarà al cinema da giovedì 23 marzo, distribuito da Wanted.