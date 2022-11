Space Monkeys, il trailer ufficiale del film

lunedì 7 novembre 2022 - Trailer

Un film che si ispira a fatti di cronaca attuali, che mostra la solitudine provata dagli adolescenti contemporanei nel poprio percorso di crescita individuale e interazione sociale. Ragazzi e ragazze “colpevoli senza esserlo”, cresciuti in un mondo dove la tecnologia confonde reale e virtuale e li allontana dalla propria umanità. Giovani che vivono il futuro prima ancora di sognarlo, lasciandosi guidare dal proprio istinto in una notte che li cambierà per sempre.



Cosa spinge questi adolescenti a giocare con la morte per sentirsi vivi? É questa la domanda che il film pone allo spettatore e apre una discussione importante sulle complessità emotive della generazione Z, dai loro comportamenti borderline all’amore senza confine di genere, dal rapporto tossico con la tecnologia al concetto di libertà e sopravvivenza nel tessuto sociale reale e virtuale. Il regista Aldo Iuliano

Space Monkeys - di cui vediamo il trailer ufficiale in esclusiva su MYmovies - annovera nel cast un gruppo di volti noti del mondo del cinema, dei social e delle serie tv. Giovani attori e attrici con caratteri forti e complessi (da Riccardo Mandolini di Baby ad Amanda Campana di Summertime), che hanno dialogato con il regista per modellare i personaggi intorno al loro vissuto interiore. Con l'intento di realizzare un focus sulla Generazione Z, nata e cresciuta nell’era tecnologica, che assorbe costantemente lo sviluppo delle nuove tecnologie nel proprio processo epigenetico di trasformazione e crescita individuale.



Il film è prodotto da Freak Factory con Rai Cinema.