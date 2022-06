Morbius, tra scienza e ambizione, due personalità divise da un dilemma morale

mercoledì 15 giugno 2022 - Homevideo

Appartenente al Sony's Spider-Man Universe, Morbius - disponibile da oggi in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e 4K Ultra HD in Steelbook - porta sullo schermo uno degli antagonisti potenzialmente più interessanti del mondo del quale fa parte. Il film di Daniel Espinosa propone la genesi del dottore Michael Morbius, attraversando più di un tema e le conseguenze di determinate scelte. Fa questo soprattutto grazie all’inserimento di un antagonista, di un alter ego del personaggio in grado di esaltarne certi aspetti giocando sulla centralità tematica del film: fin dove spingeresti la tua moralità per salvarti la vita?



Michael è affetto da una grave malattia del sangue. Accolto in una struttura dedicata, sotto la protezione e la cura del dottor Nicholas, il ragazzo conosce Milo, un suo coetaneo con la stessa patologia. I due legano fin da subito. 25 anni dopo, Michael è diventato un dottore di fama mondiale e Milo il suo personale finanziatore. Entrambi, con mezzi differenti, cercano una cura contro la malattia, scommettendo pericolosamente su un esperimento al di là della legge e dell’etica: combinare il DNA umano con quello dei pipistrelli vampiro. Quella che nei primi istanti si rivela la soluzione definitiva, il lavoro di una vita, si trasforma presto in un morbo ben più letale della malattia stessa.



Morbius segna il debutto cinematografico di un personaggio legato principalmente all’universo di SpiderMan. Una prima volta che rappresenta un vero e proprio inizio, la nascita del dottor Micheal Morbius. La genesi di questo personaggio è legata con un filo diretto alla sua condizione, una malattia che presto lo porterà alla morte e alla sua volontà di trovare una cura per salvare sé stesso e tutti coloro che ne soffrono. La sua è una determinazione sospesa tra la moralità della scelta giusta e il mezzo non proprio ortodosso di perseguirla.



L’idea di utilizzare il sangue dei pipistrelli sembra folle, ma è la stessa alla quale il protagonista, attraverso le sue incredibili abilità, ha dedicato una vita intera. Eppure, la spudorata ambizione scientifica, che sia cieca o ben ponderata, può portare al fallimento o a qualcosa di più grave, qualcosa che va al di là della morale. Quando il protagonista si accorge del risultato devastante del suo esperimento, i suoi dubbi superano la soddisfazione per la guarigione ottenuta, facendolo arrivare a detestarne il prezzo: essere diventato un mostro assetato di sangue umano.



Conosciuto il mostro da lui creato, Michael dovrà conviverci provando a ribaltare l’esperimento, ma il suo amico di una vita, Milo, una volta visti gli effetti incredibili sul corpo del dottore, si decide a provare convincendosi che il gioco vale la candela: guarire dalla malattia, diventare apparentemente invincibile e cambiare la propria personalità per sempre. Milo trasforma così in un punto di forza ciò che Michael è invece arrivato a odiare.



L’esperimento e i suoi effetti contrappongono i due protagonisti rivelandone due differenti personalità: Michael cerca a ogni costo di annientare il mostro, Milo lo accoglie. Entrambi si ritrovano su un terreno accidentato, al confine tra la moralità e la malvagità più pura. Michael, consapevole di essere l’artefice e l’unico responsabile di questo male, decide di combatterlo; Milo, accecato da una condizione incredibile che non ha mai conosciuto, si fa sopraffare accettandolo per ciò che può restituirgli dal suo punto d vista, ossia la vita. Se sono differenti gli approcci a questo male, diversi sono anche i destini dei due personaggi, immancabilmente legati eppure perfettamente antitetici. Sarà quel barlume di umanità presente in entrambi a fare la differenza, con chi cerca di riprendersela e chi invece vuole abbandonarla per sempre.



Assoluto protagonista del film è Michael Morbius, interpretato da un Jared Leto capace di restituire il fascino del proprio personaggio. Non sono da meno le interpretazioni del caratteristico Matt Smith nei panni di Milo e di Jared Harris, in quelli di Nicholas.