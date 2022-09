Kristos, l'ultimo bambino, un racconto intimo di una esperienza comune a milioni di bambini nel mondo che qui assume una dimensione particolare

sabato 3 settembre 2022 - Recensioni

Arki, un'isola del Dodecanneso, ha trenta abitanti. Tra questi c'è un unico bambino. È Kristos, il quale ha vissuto un'esperienza di scuola elementare del tutto particolare. In prima ha avuto come compagno un fratello maggiore che era all'ultimo anno e dopo hanno proseguito solo lui e la maestra. Il film ci racconta il sesto ed ultimo anno di scuola primaria di Kristos e il futuro che lo attende.



Un racconto intimo di una esperienza comune a milioni di bambini nel mondo che qui assume una dimensione particolare.



Giulia Amati, documentarista attenta e sensibile, segue con particolare attenzione e partecipazione una vicenda umana che da consueta e comune si fa eccezionale. Lo fa senza avere alcuna intenzione di provocare emozioni da libro "Cuore" fuori tempo massimo ma con il desiderio di comprendere quale possa essere lo stato d'animo di un bambino che sta diventando un ragazzo ormai in procinto di essere diviso tra due mondi.

