Kill Me If You Can, guarda l'inizio del doc di Alex Infascelli

Il 31 ottobre del 1969, Raffaele Minichiello, ventenne di Melito Irpino, Campania, emigrato a Seattle nel 1962, reduce dal Vietnam in credito con l'esercito degli Stati Uniti di 200 dollari, dirotta a Los Angeles un Boeing 707 della TWA diretto a San Francisco: è il primo caso di dirottamento aereo intercontinentale, e sarà anche il più lungo, visto che terminerà a Roma solo 19 ore più tardi. Da tempo Minichiello è un uomo libero e al regista Alex Infascelli racconta la sua vita con distacco e un sottile divertimento, quasi a sfidare un destino che per lui ha avuto in serbo terremoti, guerre, tragedie personali e guai di ogni sorta.



Decido di andar via dagli Stati Uniti. Ma non potevo comprare il biglietto perchè non avevo il passaporto. E quale poteva essere il sistema per ritornare in Italia? Non ce n'erano molti. Ce n'era uno solo: dirottare un aereo. Raffaele Minichello

Kill Me If You Can - di cui vediamo i primi minuti in esclusiva su MYmovies - racconta una vicenda incredibile e senza precedenti, destinata ad essere ricordata e da cui prende spunto il personaggio di Rambo, interpretato nel cult anni ’80 da Sylvester Stallone. Alex Infascelli fa delle domande a Minichello e dichiara di esserne affascinato, quasi stregato: siamo di fronte a un combattente che accetta le conseguenze delle proprie azioni e da vero marine addestrato dimostra di saper sopravvivere in qualsiasi contesto.

Il film è tratto dal libro “Il Marine. Storia di Rafaele Minichiello” di Pier Luigi Vercesi.



Distribuito da Wanted, Kill Me If You Can uscirà al cinema il 27-28 febbraio e il 1° marzo.