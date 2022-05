Involontaria - L'esame, il trailer ufficiale del film

lunedì 2 maggio 2022 - Trailer

Sara, una ragazza di diciott’anni che si sta preparando per l’esame d’accesso alla facoltà di medicina, diventa protagonista di un’importante esperienza di volontariato all’interno di un’associazione. Una esperienza che trasformerà la sua vita. Inizialmente diffidente, la ragazza scopre piano piano il mondo dell’associazione, che segue pazienti ed ex pazienti oncologiche che hanno sviluppato un tumore al seno con mutazione BRCA.



Con sua grande sorpresa, Sara dovrà convocare in associazione Arianna, la sua nemica storica e rivale in amore: la ragazza, con la quale si è contesa l’amore di Luca, è figlia di una paziente oncologica con la mutazione, e rischia di ereditarla. Sara, inizialmente in difficoltà, sarà supportata, in questo, dal giovanissimo e carismatico volontario Mirko, con il quale si creerà un rapporto speciale. Sara capirà come un bravo volontario non deve solo sapere ascoltare e connettersi alle emozioni delle persone ma deve seguire un percorso di formazione e di preparazione adeguato.





Il film racconta di una giovane donna che deve affrontare un doppio test: il suo, per entrare all’Università, e quello di Arianna, per comprendere se esiste la positività alla mutazione. MYmovies.it

Diretto da Alessandro Guida, il film - di cui vediamo il trailer ufficiale in esclusiva su MYmovies - si concentra su un momento delicato di crescita di una ragazza di diciott'anni che deve decidere se seguire il proprio cuore e lasciarsi andare alle proprie emozioni.



Involontaria - L'esame uscirà dal 15 maggio su Mtv, Vh1 e NOW e dal 16 maggio su Prime Video.