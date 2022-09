Bardo - La cronaca falsa di alcune verità, un ritorno a casa fatto di immagini intime e inestricabili

giovedì 1 settembre 2022 - Mostra di Venezia

Silverio Gama, giornalista e documentarista messicano, si è perso nel mezzo del cammino, da qualche parte tra il paese natio e quello di adozione. Eternamente diviso tra Messico e Stati Uniti, dove ha fatto crescere i suoi figli, Silverio Gama è il primo periodista latino-americano a vincere un prestigioso premio internazionale. Nel tempo che lo separa dalla premiazione ufficiale a Los Angeles, passa in rassegna la sua vita, quella professionale e quella personale, segnata dalla morte di Mateo, il figlio che ha vissuto una manciata di ore prima di decidere che il mondo era un brutto posto. Tra presente e passato cerca un senso e trova il capolinea.



Dopo sette anni di silenzio Alejandro González Iñárritu, regista di Revenant, torna con un opera più personale, ancorata al Paese natale, ai suoi complessi e alle sue ossessioni artistiche.



Bardo viene al mondo in una terra di mezzo, nel limbo del titolo, un territorio improbabile, sconosciuto alle carte geografiche, un deserto in cui la sua immaginazione prospera, esacerbata da una partitura dissonante di eventi, note, chiose, (auto)citazioni e referenze.



Incontinente e dominato dall’ambizione come il suo personaggio, Iñárritu avanza nel deserto del reale inciampando in memorie e trasfigurazioni e rendendo talvolta le immagini oniriche che sempre evocano i suoi film, quasi inestricabili.

