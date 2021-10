La persona peggiore del mondo, il trailer italiano del film premiato a Cannes [HD]

sabato 16 ottobre 2021 - Trailer

Arriva finalmente nei cinema italiani La persona peggiore del mondo (The Worst Person in the World) di Joachim Trier, con protagonista una straordinaria Renate Reinsve, vincitrice del Premio alla Migliore Attrice a Cannes 2021. Tra le sorprese del festival per il modo in cui il regista norvegese reinventa con ironia e profondità la commedia romantica, La persona peggiore del mondo sarà al cinema da giovedì 18 novembre, distribuito da Teodora.



Un resoconto in 12 capitoli che racconta l'educazione sentimentale di Julie, donna libera, imprevedibile e contraddittoria, alle prese con i problemi della sua generazione e a lungo divisa tra due uomini.



«La persona peggiore del mondo è una commedia romantica per i nostri tempi con un'eroina mai giudicante e mai giudicata, che attraversa il suo presente imparando a non scappare "quando il gioco si fa duro" e che, assecondando le sue inclinazioni e i suoi trasporti sentimentali, dà forma al proprio futuro senza forzare la mano». dalla recensione di MYmovies

LA SINOSSI

Oslo, oggi. Julie ha quasi trent'anni e non ha ancora scelto la sua strada. È passata dalla medicina alla psicologia alla fotografia e ad ogni scelta si è accompagnata una relazione. Ma la sua vita sembra non cominciare veramente mai finché non incontra Axel, autore di fumetti underground che hanno per protagonista un eroe politicamente scorretto. Julie va a vivere con Axel e si confronta con il mondo esterno - la sua famiglia e il suo "circolo narcisistico", gli amici di Axel - con il costante progetto di fare figli messo sul tavolo (da lui). Ma l'irrequietezza della giovane donna non è ancora terminata, e il destino riserverà sia a lei che ad Axel parecchie sorprese.