Nudes, un viaggio nel mondo degli adolescenti, immersi nei social e negli smartphone

martedì 20 aprile 2021 - Recensioni

Il 18enne Vittorio è un "vincente": leader carismatico, studente al top del suo liceo classico, fidanzato con la bella Costanza, circondato da amici fedeli. Ma viene invitato a comparire in questura: durante una festa avrebbe postato un video pedopornografico. Sofia ha 16 anni e una cotta per un ragazzo che le ha già dimostrato il suo interesse. Ad una festa finiscono per fare sesso in un capanno: peccato che qualcuno li filmi e diffonda in Rete il video. Ada ha 14 anni e un'amica del cuore che si sta avvicinando al gruppetto delle ragazze popolari, e lei rischia di essere lasciata sola. Per gioco si iscrive ad un sito di incontri e attira subito l'attenzione di Mirko, che le chiede delle sue foto intime.

Sono gli incipit delle tre storie, per un totale di dieci episodi, in cui si suddivide la serie Nudes, costruita sul modello dell'omonimo format norvegese ma riadattata alla realtà italiana dalla regista Laura Luchetti e dalla head writer Emanuela Canonico.

