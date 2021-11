My Hero Academia. The Movie - World Heroes' Mission, guarda l'inizio del film

mercoledì 17 novembre 2021 - Guarda l'inizio

Mentre il mondo è ormai popolato all'80% da persone dotate di Quirk, ossia superpoteri, la setta Humarise mette a punto un piano terroristico di massa per ristabilire la purezza della specie umana grazie all'Apocalisse Quirk. Allestisce così esplosivi studiati per colpire solo chi possiede un Quirk, con l'intenzione di attivarli in punti strategici del mondo conosciuto. I tentativi delle agenzie di Hero di trovare la base della Humarise falliscono, ma dopo un rocambolesco scambio di valigie i documenti segreti della setta finiscono nelle mani di un ladruncolo, Rody, e di Deku, giovane supereroe. I due finiscono nel mirino della polizia e di alcuni temibili Villain, tutti coordinati dal capo di Humarise, il temibile Flect Turn.



My Hero Academia è il fumetto creato da Kohei Horikoshi e pubblicato su "Weekly Shonen Jump" di Shueisha da luglio 2014. Protagonista è Izuku Midoriya, un ragazzo che vive in un mondo in cui tutti hanno dei super poteri, tutti tranne lui! Il suo sogno è diventare un supereroe, e grazie a un colpo di fortuna, viene scelto come erede dal miglior eroe del mondo, All Might, e si iscrive in una scuola per eroi professionisti. MYmovies.it

My Hero Academia. The Movie - World Heroes' Mission - di cui vediamo i primi minuti in esclusiva su MYmovies - non è solo un cartone animato. Attorno al suo universo, un mondo in cui i poteri soprannaturali fanno parte della vita quotidiana e i supereroi combattono i cattivi che minacciano la pace per raggiungere i loro scopi criminali, ruotano centinaia di prodotti dall'appeal sensazionale: i manga che hanno sbriciolato ogni record di vendite (arrivando a raggiungere 50 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo), la serie televisiva giunta in Italia alla quarta stagione e ormai diventata un classico dell'animazione giapponese.



