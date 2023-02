Il patto del silenzio, guarda l'inizio del film sul bullismo di Laura Wandel

lunedì 27 febbraio 2023 - Guarda l'inizio

Nora, al suo primo anno di scuola, inizia a frequentare lo stesso istituto di suo fratello maggiore Abel. Quando assiste a un atto di bullismo nei confronti di Abel da parte di altri bambini, Nora, scioccata, cerca di proteggerlo avvertendo il padre e le insegnanti. Ma Abel la costringe a rimanere in silenzio. Intrappolata in un conflitto di lealtà, Nora dovrà cercare con difficoltà di trovare il suo posto nel nuovo ambiente, divisa tra il mondo dei bambini e quello degli adulti.





Ho scelto la scuola, e soprattutto il suo cortile, perché è una micro-società. Nella scuola c'è il tema dell'integrazione. Ma ho osservato i cortili per diversi mesi prima di girare il film e ho colto un senso di territorialità, in cui ognuno deve cercare di trovare il proprio posto. La regista Laura Wandel

Il patto del silenzio - Playground - di cui vediamo i primi minuti in esclusiva su MYmovies - è un capolavoro di indagine psicologica che ha fatto incetta di premi e candidature a festival di tutto il mondo, mentre il Belgio lo ha scelto come proprio candidato agli Oscar. Siamo di fronte ad un film da non perdere per insegnanti, genitori e figli. L'opera segna il debutto al lungometraggio di Laura Wandel e vede come protagonista la straordinaria e giovanissima Maya Vanderbeque.



Distribuito da Wanted, Il patto del silenzio - Playground uscirà al cinema giovedì 2 marzo.