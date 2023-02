Benedetta, il trailer italiano dell'audace film di Paul Verhoeven

martedì 7 febbraio 2023 - Trailer

Alla fine del XVII Secolo l’Italia è devastata dalla peste. Benedetta Carlini entra come novizia nel convento di Pescia, in Toscana. Fin dalla sua più tenera età, era stata notata per aver compiuto dei miracoli. Il suo ingresso nella comunità monastica stravolgerà radicalmente la vita delle sue consorelle.



Benedetta è consapevole dei suoi intrighi? È una manipolatrice in buona o in cattiva fede? In Atto di forza, la vicenda vissuta da Arnold Schwarzenegger è un sogno o è la realtà? Entrambe le interpretazioni sono valide e lo stesso dicasi per Benedetta. Il regista Paul Verhoeven

Benedetta - di cui vediamo il trailer italiano in esclusiva su MYmovies - è liberamente ispirato al saggio "Atti impuri: Vita di una monaca lesbica nell'Italia del Rinascimento", di Judith C. Brown, che a sua volta documenta il processo a Benedetta Carlini. Nel film la protagonista è interpretata da Virginie Efira. Al suo fianco troviamo la veterana Charlotte Rampling e la giovane attrice francese Daphne Patakia.



Distribuito da Movies Inspired, Benedetta è stato presentato in Concorso al 74° Festival di Cannes e uscirà al cinema dal 2 marzo.