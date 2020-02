The Roads Not Taken, la video recensione

venerdì 28 febbraio 2020 - Video recensione

Leo sembra assente e parla a malapena, ma nella sua mente convivono le storie di vite possibili che non ha vissuto, e le conseguenze alternative dei momenti cruciali. Insieme alla figlia Molly, determinata ad aiutare il papà, Leo trascorrerà una giornata a New York piena di rimorsi e rivelazioni.

A metà tra una cronaca del degrado mentale e la metafisica delle realtà parallele, il nuovo dramma di Sally Potter si chiede come sarebbe la nostra vita se avessimo fatto scelte diverse, puntando su uno stile impressionista e sulla presenza scenica di Javier Bardem, cantore della sofferenza come in Mare dentro e Biutiful.

Animato da una storia intensa ma frenato da un sentimentalismo eccessivo, The Roads not taken è un passo falso per la regista inglese, che non riesce a cambiare marcia di fronte al bivio della vita. A cura della redazione

The Roads not Taken è stato presentato in concorso alla 70. Berlinale.

Matteo Berardinelli interpreta la recensione di Tommaso Tocci.