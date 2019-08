South Terminal, thriller senza tempo su un mondo senza futuro

lunedì 12 agosto 2019 - Recensioni

In un paese mai menzionato, una cupa atmosfera stritola i cittadini. Un regime militare fa il bello e il cattivo tempo, con perquisizioni, raid e perfino uccisioni all'ordine del giorno. Una fazione ribelle opera nell'ombra senza avere molto più riguardo per il benessere degli abitanti, tra cui spicca un dottore di stanza nell'ospedale locale. Determinato a fare il possibile per il suo paese, il medico si spende per i suoi pazienti, per la moglie e per il fratello della moglie, un giornalista dissidente. È solo questione di tempo prima che il dottore finisca in prima persona nel mirino del potere.

Il regista franco-algerino Rabah Ameur-Zaïmeche confeziona un film angosciante nella sua brutalità, perlopiù suggerita, lasciata fuori scena, ma presente nell'aria come il sapore del mare.

